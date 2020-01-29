Главный тренер «Вашингтона» – о достижениях Овечкина: Это особенный период Российский нападающий имеет шанс стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал достижения российского нападающего команды Александра Овечкина.

«Он оставляет позади членов Зала хоккейной славы, суперзвезд. Никто не говорит заранее, что через две игры он может сделать то или это. Мы обсуждаем его достижения после игры. Мы собираем шайбы и всякое такое. В любом случае, мы получаем огромное удовольствие от того, что происходит у нас на глазах. Это особенный период», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, по ходу текущего сезона Овечкин забросил свою 692-ю шайбу в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает девятое место. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки, отличившийся 894 раза.

«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка.

30 января «Кэпиталз» на своем льду примут «Нэшвилл».