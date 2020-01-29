Яков Тренин: Сделаю все возможное и невозможное, чтобы закрепиться в НХЛ Россиянин провел 13 матчей за «Нэшвилл».

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин пообещал сделать все возможное, чтобы закрепиться в НХЛ.

«Есть небольшая усталость от игры в АХЛ. Я третий год играю в системе «Нэшвилла». Буду стараться закрепиться в главной команде. Хочется не останавливаться на достигнутом, а продолжать работать. Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы полностью закрепиться в НХЛ», - цитирует Тренина All Hockey.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний нападающий провел в НХЛ 13 матчей, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Предаторз занимают 12-е место в таблице Западной конференции. В 48 матчах команда набрала 51 очко. 30 января «Нэшвилл» сыграет в гостях против «Вашингтона».