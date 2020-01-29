Петтерссон согласовал пятилетний контракт с «Питтсбургом» Швед будет получать четыре миллиона долларов в год.

Защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон договорился с клубом о подписании пятилетнего контракта, сообщает официальный сайт «пингвинов». Зарплата 23-летнего шведа по новому соглашению составит 4,025 миллиона долларов в год.

Петтерсон перешел в «Питтсбург» в декабре 2016 года в результате обмена с «Анахаймом». В нынешнем сезоне он остается единственным защитником команды, кто сыграл во всех 50 матчах. На его счету 15 (1+14) очков при показателе полезности «+4» и 25 минутах штрафа.

Воспитанник «Шеллефтео» был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта 2014 года под общим 38-м номером. Всего в НХЛ он провел 156 матчей и набрал 44 (4+40) очка при показателе полезности «+26» и 97 минутах штрафа.