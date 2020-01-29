ЦСКА победил в гостях «Адмирал» Действующие чемпионы одержали шестую победу подряд.

ЦСКА обыграл «Адмирал» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

В составе армейцев голы на счету Павла Карнаухова, Михаила Григоренко, Антона Слепышева, Марио Кемпе и Кирилла Капризова. У «Адмирала» отличились Александр Мерескин и Мартин Бакош.

Отметим, что ЦСКА одержал шестую победу подряд и с 82 очками продолжает лидировать во всей лиге. «Адмирал» остался на девятом месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на три очка.

В следующих матчах 31 января ЦСКА сыграет в гостях с «Амуром», а «Адмирал» примет «Салават Юлаев».

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«Адмирал» (Владивосток) – ЦСКА (Москва) – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Мерескин, 38. Бакош, 54 (бол) – Карнаухов, 24. Григоренко, 34 (бол). Слепышев, 35 (бол). Кемпе, 48. Капризов, 54.