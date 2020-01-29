Шесть игроков КХЛ выступят за сборную Чехии на «Шведских играх» Турнир пройдет с 6 по 9 февраля в Стокгольме.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига определился с составом команды на третий этап Еврохоккейтура – «Шведские хоккейные игры», сообщает официальный сайт КХЛ. Сборная Чехии: вратари: Роман Вилл («Регле», Швеция), Доминик Фурх («Эребру», Швеция); защитники: Якуб Ержабек («Витязь», КХЛ), Либор Шулак («КооКоо», Финляндия), Давид Скленичка («Йокерит», КХЛ), Михал Моравчик («Литвинов»), Якуб Крейчик («Кярпят», Финляндия), Войтех Мозик («Ферьестад», Швеция), Лукаш Клок, Давид Немечек (оба – «Лукко», Финляндия), Давид Мусил («Оцеларжи»), Ян Коштялек («Спарта»); форварды: Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Мартин Затевич («Комета»), Радан Ленц («Либерец»), Томаш Гика («Трактор», КХЛ), Робин Ганзл («Спартак», КХЛ), Томаш Филиппи («Металлург», КХЛ), Гинек Зогорна («Амур», КХЛ), Радим Зогорна («Млада Болеслав»), Михал Ржепик («Спарта»), Якуб Флек («Энергия»), Матей Странски, Михал Коваржчик (оба – «Оцеларжи»). «Шведские хоккейные игры» пройдут с 6 по 9 февраля в Стокгольме. Сборная Чехии сыграет со Швецией (6 февраля), Финляндией (8 февраля) и Россией (9 февраля).