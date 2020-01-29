Сергей Светлов: В матче с ЦСКА не справились с мастерством соперника «Адмирал» потерпел поражение от ЦСКА.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:5) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«С чем не справились – с мастерством соперника, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Своей качественной игрой, быстрым движением, быстрым пасом – это то, с чем мы не сумели справиться.

В целом, игра была интересная, быстрая. У нас тоже были хорошие моменты игровые, забили хороший гол в большинстве. Команда сражалась, не сдалась, до конца бились».

Голы у «Адмирала» забили Александр Мерескин и Мартин Бакош. Команда остается на девятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.