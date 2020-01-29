Александр Гулявцев: Мои ребята пластались в обороне, а Аликин держал команду в игре «Амур» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов, у голкипера Аликина пятый матч «на ноль».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (1:0 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«И у нас были моменты и у «Салавата», но оба вратаря были лучшими, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Салавата Юлаева». – Отмечу, что мои ребята пластались в обороне, было тяжело сдерживать атаку противника, но они молодцы – помогали, чем могли голкиперу, а (Евгений) Аликин своими сейвами держал команду в игре, которая перешла в буллиты, где уже он снова сыграл отлично. Кого-то выделять не хочу, играли командой, так что ребята – молодчики».

Отметим, что голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков соперника в основное время и овертайме и все пять буллитов в послематчевой серии и в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль».

После серии из девяти поражений «тигры» выиграли второй матч подряд. Во вторник команда также нанесла поражение «Салавату Юлаеву» (4:2). «Амур» набрал 48 очков и отстает от зоны плей-офф на Востоке на семь очков.