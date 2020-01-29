У хоккеиста «Чэн Тоу» обнаружен ОРВИ. Вся команда вернулась из Пензы в Китай Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Китайский клуб Высшей хоккейной лиги «Чэн Тоу» отправил всех игроков на родину после того, как у одного из хоккеистов обнаружили ОРВИ.

Отмечается, что это случилось по прилету в Пензу, где команда должна была провести матч в рамках ВХЛ.

«Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких.

Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством «Чэн Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», – сообщил врач клуба Антон Шабалин.

Ранее сообщалось, что число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, а 132 из них скончались.