Голы Радулова и Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения в матче против «Торонто» «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

«Даллас» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

У хозяев все шайбы на свой счет записали российские легионеры. В первом периоде отличился Денис Гурьянов, а во втором и третьем игровых отрезках дубль оформил Александр Радулов.

«Торонто» набрал 61 очко и поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции. «Даллас» - третий на Западе (60).

Следующие матчи команды проведут 2 февраля. «Старз» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а «Торонто» на своем льду примет «Оттаву».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Гурьянов, 18. Радулов, 40, 47 — Мэттьюc, 13. Хаймен, 25. Бэрри, 32. Нюландер, 44. Юнссон, 60.