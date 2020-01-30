Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал вратаря Холтби после поражения от «Нэшвилла» «Кэпиталз» проиграли впервые после четырех побед подряд.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден остался недоволен игрой вратаря своей команды Брэйдена Холтби в матче против «Нэшвилла».

В третьем периоде при счете 4:3 в пользу «Кэпиталз» голкипер ошибся в передаче и позволил сопернику сравнять счет. «Вашингтон» в этот момент играл в большинстве.

«Вратарь, разыгрывающий шайбу, когда мы пытаемся реализовать большинство, - это не то, что я хочу видеть. Увы, это была невынужденная ошибка», - признал после матча Рирден в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 (2:3, 2:0, 0:2).

Нападающий хозяев Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь на счету россиянина 693 гола в НХЛ и он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю. Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов участия в матче не принимал.

«Вашингтон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. В активе команды 73 очка. 1 февраля «Кэпиталз» на выезде встретятся с «Оттавой».