«Бостон» обыграл «Миннесоту», Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ (видео) «Брюинз» одержали третью победу подряд.

«Миннесота» на своем льду крупно уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:6 (0:1, 0:3, 1:2).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Краг, набравший 4 (2+2) очка. Одну из шайб в составе «Бостона» забросил Давид Пастрняк. Для форварда этот гол стал 38-м в сезоне и он единолично возглавил гонку снайперов НХЛ. Пастрняк опередил Александра Овечкина, у которого 37 шайб.

«Бостон» набрал 74 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» - 12-я на Западе (52).

Следующие матчи обе команды проведут 5 февраля на своих площадках. «Брюинз» примут «Ванкувер», а «Миннесота» - «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Бостон» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Цукарелло, 55 — Круг, 13, 25. Маршан, 26. Пастрняк, 36. Бьорк, 58. ДеБраск, 59.