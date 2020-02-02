Федор Малыхин: «Динамо» свои возможности реализовало, а «Спартак» - нет. В этом вся разница «Спартак» уступил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «Спартака» Федор Малыхин считает, что для победы над «Динамо» его команде не хватило реализации моментов.

«Я бы сказал, что мы не только не уступали «Динамо» в игре, но даже, может быть, превзошли его. Причем по ходу всей встречи. Просто надо забивать. Было достаточно для этого возможностей - и в равных составах, и в большинстве. «Динамо» свои возможности реализовало, мы свои - нет. В этом вся разница», - сказал игрок в интервью «Известиям».

Напомним, вчера хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Спартак» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

После этой игры «Динамо», одержавшее четвертую победу в чемпионате подряд, набрало 73 очка и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», прервавший свою серию из трех побед, с 68 очками занимает на «Западе» пятое место.

В следующем матче «Спартак» дома сыграет против СКА, а «Динамо», также на своем льду, встретится с «Локомотивом». Обе игры состоятся 3 февраля.