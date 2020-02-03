«Амур» в гостях всухую переиграл «Адмирал» Хабаровская команда одержала четвертую победу кряду.

«Амур» добился гостевой победы над «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:0.

У хабаровчан шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (51).

Таким образом «Амур» набирает 52 очка и занимает десятое место в Восточной конференции, сокращая отставание от идущего девятым «Адмиралом» на два очка.

Следующим соперником хабаровского клуба станет СКА, а «Адмирал» встретится с «Салаватом Юлаевым».