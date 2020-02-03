«Амур» в гостях всухую переиграл «Адмирал»

«Амур» добился гостевой победы над «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:0.
У хабаровчан шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (51).
Таким образом «Амур» набирает 52 очка и занимает десятое место в Восточной конференции, сокращая отставание от идущего девятым «Адмиралом» на два очка.
Следующим соперником хабаровского клуба станет СКА, а «Адмирал» встретится с «Салаватом Юлаевым».
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