«Металлург» дома обыграл «Авангард» в овертайме Магнитогорская команда прервала трехматчевую серию без побед.

Хоккеисты «Металлурга» одержали домашнюю победу над «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2:1

Гости открыли счет на 35-й минуте усилиями Егора Мартынова. Уравнял шансы Виктор Антипин (43-я минута). В овертайме победу магнитогорцам принес Николай Кулемин (65).

«Металлург» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков. «Авангард» идет на второй строчке (78).

Следующим соперником магнитогорцев станет «Спартак», а омский клуб встретится с «Ак Барсом».