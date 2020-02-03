Андрей Мартемьянов: Вратарь «Сибири» сыграл блестяще, не дал нам шансов Встреча прошла на домашней арене новосибирского клуба.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями после поражения от «Сибири» (2:3 ШБ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде мы не проснулись, соперник доминировал. В перерыве поговорили и в оставшихся двух периодах я считаю, что команда хорошо играла. Блестяще сыграл вратарь «Сибири», не дал нам шансов, хотя моменты были. Благодарен команде, что преодолели суету после первого периода.

Не важно, кто играет в воротах, Коварж или Галкин, защитники обучены. Это их работа –ловить шайбы на себя. Нападающие молодцы, после встрясочки несколько хороших блокшотов сделали. Если посмотрите статистику, то в победных матчах у нас до 20 бросков блокированных.

Не беспокоит ли то, что «Автомобилист» проиграл потенциальному сопернику по плей-офф третью игру в сезоне? Вы бежите вперед паровоза, еще месяц играть. Еще неизвестно, кто где будет. Нас не тревожит никакая статистика абсолютно», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» набрала 65 очков и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист», у которого 70 очков, занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Сибирь» встретится с «Куньлунем», а клуб из Екатеринбурга сыграет против «Барыса».