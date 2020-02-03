Брукс Мэйсек: «Автомобилисту» трудно играть без Коваржа Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек поделился мыслями после выездного поражения своей команды от «Сибири» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Это был настоящий матч плей-офф. Хорошая атмосфера на трибунах, классный соперник – играть было приятно. Обе команды действовали здорово, но «Сибирь» нашла путь к победе. Да, у нас была штанга и перекладина в серии буллитов. Штрафные броски – это битва характеров, это непростой способ решить, кто будет победителем. «Сибирь» смогла реализовать одну попытку, мы этого сделать не смогли. Конечно, без Коваржа тяжело, он был большой силой для нас. Но и наши молодые вратари играют потрясающе. Галкин в предыдущем матче с Магнитогорском сыграл просто великолепно. Не знаю, как насчет мести в следующем матче с «Сибирью», но это будет новая интересная дуэль, – цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

Напомним, что голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж получил травму 25 января в матче против «Ак Барса» (2:3), столкнувшись с партнером по команде Денисом Бодровым.

Что касается Мэйсека, то 27-летний канадец набрал 42 (21+21) очка в 53 матчах за екатеринбургский клуб.

Отметим, что «Автомобилист» уже гарантировал себе участие в плей-офф – с 70 очками команда занимает четвертое место в Восточной конференции. В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против «Барыса».