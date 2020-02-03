Хет-трик Митчелла помог «Нефтехимику» победить «Северсталь» Нижнекамцы прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию.

«Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:2.

Героем встречи стал нападающий хозяев Зак Митчелл, отметившийся хет-триком (15-я, 31-я и 37-я минуты). Также шайбы в составе нижнекамцев забросили Ильдар Шиксатдаров (7), Павел Порядин (35) и Райан Мерфи (39). У гостей голы забили Сергей Монахов (13) и Егор Чижиков (25).

«Нефтехимик» набирает 52 очка и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет десятой на Западе (48)

Следующим соперником нижнекамцев сыграет дома с «Локомотив», а «Северсталь» в Череповце примет «Куньлунь».