Шелдон Киф - о травме Андерсена: Посмотрим, как Фредерик будет чувствовать себя утром

Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые. 25.01.2020 20:15Фигурное катаниеТигай Лев
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Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian OpenРафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии.29.01.2020 19:00ТеннисВелиев Эмиль
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Полтинник Роналду, двадцатка «Ливерпуля»Пятидесятый матч Криштиану Роналду в серии А ознаменовался очередной порцией круглых чисел и рекордов.03.02.2020 10:01ФутболБезъязычный Алексей