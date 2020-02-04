Шелдон Киф - о травме Андерсена: Посмотрим, как Фредерик будет чувствовать себя утром Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал о травме голкипера команды Фредерика Андерсена.

- Мне сказали, что он себя чувствует уже лучше, но мы дадим ему ночь отдыха и посмотрим, как он будет чувствовать себя утром, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Андерсен получил травму за полторы минуты до конца первого периода матча с «Флоридой» (3:5) после столкновения с нападающим «Пантерз» Фрэнком Ватрано.