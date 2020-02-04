Валерий Брагин: Я остаюсь в молодежной сборной Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин заявил, что сохранит свой пост в «молодежке».

– Мне поступило предложение войти в штаб сборной, я его принял. Сейчас десятилетнее поколение игроков прошло через мои руки. Я знаю, чего ждать от игроков. ФХР понимает этот аспект, поэтому было принято такое решение.

В 2016 у меня была аналогичная ситуация, так что все под контролем, я остаюсь в молодежной сборной. У моей молодежной сборной огромный потенциал. Ребята могут пробиться и на чемпионат мира, все в их руках. Это была очень хорошая команда, за ними будущее, – цитирует Брагина Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура – «Шведских играх».