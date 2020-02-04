Кирилл Марченко: Обрадовались, что Брагин вошел в тренерский штаб главной сборной Нападающий СКА и сборной России Кирилл Марченко прокомментировал решение ФХР о включении главного тренера «молодежки» Валерия Брагина в состав тренерского штаба главной команды.

-– Я смог прибавить за счет МЧМ. Увидел как там играют. Наша молодежная тройка СКА общается и за пределами льда. Мы все хорошо общаемся. Обрадовались, что Брагин вошел в тренерский штаб. Это очень приятно и большой плюс для сборной, – передает слова Марченко Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура – «Шведских играх».