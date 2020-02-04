Алексей Яшин: Здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал включение в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

- Для меня большая честь, и очень приятно быть принятым в этот зал. Если честно, я даже не думал об этом. Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире.

Запоминающихся моментов в моей карьере было много, один конкретный выделить не могу. У меня вся карьера перед глазами. Очень здорово, что мне удалось играть достаточно долго, - приводит слова Яшина ТАСС.

Ранее пресс-служба IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.