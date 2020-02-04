Ален Виньо: У Проворова очень большой потенциал, как универсал он еще не раскрылся на 100 процентов Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо оценил игру российского защитника команды Ивана Проворова.

- Да, Проворов очень силен. Важно, что он выходит против топ-звеньев соперников, выступает в большинстве и меньшинстве. И у парня очень большой потенциал, он как универсал еще не раскрылся на 100 процентов. Он еще может прибавить в стабильности. Или откроет себя как более сильный атакующий защитник, чаще подключаясь к атакам, потому что у него прекрасный бросок. Но ему только 23 года, и все придет со временем, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Проворов набрал 26 (9+17) очков в 53 встречах регулярного чемпионата при полезности «+4».