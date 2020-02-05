Гол Гурьянова и передача Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче против «Айлендерс» (видео) В последних трех встречах «Айлендерс» одержали две победы.

«Айлендерс» в овертайме вырвали победу у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Победная шайба на счету Энтони Бовилье. Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

В составе «Старз» одну из шайб забросил Денис Гурьянов. Теперь на счету россиянина 20 (14+6) очков в 48 матчах. Александр Радулов отметился результативной передачей.

«Айлендерс» набрали 66 очков и расположились на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Даллас» - второй на Западе (65).

7 февраля нью-йоркцы примут «Лос-Анджелес», а днем позже «Старз», также на своем льду, сыграют против «Миннесоты».

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«Айлендерс» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бовилье, 2, 63. Брассар, 34. Барзаль, 57 — Гурьянов, 15. Дикенсон, 33. Клингберг (Радулов), 47.