Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Дайте Овечкину еще пару лет, и на его счету будет 800 голов Сегодня «Вашингтон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Дайте Овечкину еще пару лет, и на его счету будет 800 голов. Это был такой вариант матча, когда Алекс был незаметен большую часть игры. А затем бац, бац, бац - шайбы в сетке, победа в кармане», - цитирует Маклеллана LA Kings Insider.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Капитан «Кэпиталз» оформил хет-трик. Теперь на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в НХЛ. В текущем сезоне россиянин забил 40-й гол и возглавил гонку снайперов.

«Вашингтон» набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. 9 февраля «Кэпиталз» примут «Филадельфию».