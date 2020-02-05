Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин - по-настоящему особенный игрок Сегодня «Вашингтон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден отметил игру капитана команды Александра Овечкина в матче против «Лос-Анджелеса».

«Его игра впечатляет - менее чем за пять минут он сделал результат матча. Это то, что делают суперзвезды. Он по-настоящему особенный игрок», - приводит слова Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

Капитан «Кэпиталз» в этой игре оформил хет-трик. Теперь на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в НХЛ. В текущем сезоне россиянин забил 40-й гол и возглавил гонку снайперов.

«Вашингтон» набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. 9 февраля «Кэпиталз» примут «Филадельфию».