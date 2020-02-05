Главный тренер «Монреаля»: Ковальчук стал отличным приобретением Сегодня «Канадиенс» обыграли «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен доволен игрой российского нападающего команды Ильи Ковальчука.

«Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением. Он служит отличным примером остальным, здорово относится к работе, прекрасно играет и вдохновляет партнеров», - приводит слова Жульена официальный сайт НХЛ.

Напомним, Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль» по ходу текущего сезона. В составе канадского клуба он провел 13 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.

Сегодня «Нью-Джерси» в серии буллитов проиграл «Монреалю» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:1). Ковальчук отыграл почти 21 минуту и принес победу своей команде, реализовав решающий буллит.

В таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает 11-е место, набрав 57 очков. 7 февраля «Канадиенс» примут «Анахайм»