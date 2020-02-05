Илья Ковальчук – о свисте болельщиков «Нью-Джерси»: Это значит, что ты сделал что-то особенное Форвард «Монреаля» забил победный буллит в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б) высказался о реакции на него болельщиков «Девилз».

36-летний нападающий выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах, после чего расторг контракт с клубом и вернулся в Россию. Из-за этого болельщики на протяжении всего матча гудели и свистели в адрес российского игрока.

«Я знаю, что меня здесь любят, – приводит слова Ковальчука официальный сайт лиги. – Я провел здесь три с половиной прекрасных сезона, мы выходили финал, так что у меня прекрасные воспоминания. Болельщиков слышать всегда приятно. Болеют они за тебя или освистывают, это значит, что ты сделал что-то особенное».

Добавим, что Ковальчук реализовал победный буллит и был признан первой звездой матча.