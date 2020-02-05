Двукратный чемпион мира Медведев объявил о завершении карьеры Последним клубом 37-летнего защитника был «Авангард».

Бывший защитник сборной России Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.

«Я закончил. Не считаю нужным обсуждать причины этого решения», - сообщил спортсмен в интервью РБК.

Медведев в составе сборной России выигрывал золотые медали чемпионатов мира в 2012 и 2014 годах.

На клубном уровне защитник успел поиграть за такие команды, как «Мечел», «Северсталь», «Ак Барс», «Авангард». В составе казанского клуба Медведев дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в чемпионате России он провел 655 матчей, в которых забил 72 гола и 206 раз ассистировал партнерам.

В НХЛ хоккеист сыграл 45 матчей в составе «Филадельфии». За «Флайерз» защитник набрал 12 (4+8) очков.