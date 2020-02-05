Юкка Ялонен: Ждем от Лехтеря и Пулккинена голов и очков Финляндия стартует на третьем этапе Еврохоккейтура матчем с Россией.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказался о том, чего ждет на третьем этапе Еврохоккейтура – «Шведских хоккейных игр» – от выступающих в КХЛ форвардов Йере Лехтеря и Теему Пулккинена.

«Лехтеря и Пулккинен знают свои роли в команде, прекрасно их понимают, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Они будут играть в большинстве, мы ждем от них голов, ждем от них очков».

32-летний Лехтеря играет в нынешнем сезоне за СКА и набрал 27 (13+14) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 28-летний Пулккинен перешел по ходу сезона из минского «Динамо» в московское. В 45 матчах на его счету 34 (22+12) очка.

Напомним, в четверг Финляндия примет Россию в Хельсинки в вынесенном матче, после чего в субботу и воскресенье сыграет с Чехией и Швецией в Стокгольме.