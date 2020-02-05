Валерий Брагин: Здесь почти вся команда прошла через мою молодежную сборную Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, что с нетерпением ждет возможности посмотреть на молодых игроков в составе национальной команды.

- У нас молодая и перспективная команда, скорее хочется посмотреть их в деле на этом уровне. Конечно, рад видеть ребят, с кем работал. Здесь же вся команда почти прошла через мою молодежную сборную. Так что и с их стороны, и с моей – хорошие ощущения. Мы уже повспоминали кое-что с ребятами. Надо подготовиться сейчас и хорошо сыграть, - приводит слова Брагина «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче третьего этапа Евротура российская команды сыграет против сборной Финляндии. Встреча состоится в Хельсинки 6 февраля.