Тодд Маклеллан: Дайте Овечкину еще пару лет, и голов будет 800 Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан - об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

- Он не просто так почти добрался до рубежа в 700 голов. Дайте ему еще пару лет, и голов будет 800. Такой сегодня был матч, когда он вроде бы был незаметен, а потом - бам-бам-бам, - в твоих воротах оказывается три шайбы, и они победили, - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что встреча, которая состоялась в ночь со вторника на среду, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2, хет-трик в составе «Кэпиталз» на свой счет записал Овечкин, на счету которого теперь 698 голов в НХЛ.