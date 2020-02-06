Йере Лехтинен: Стоит ожидать, что матч Финляндия - Россия пройдет на высоких скоростях Сегодня стартует третий этап Еврохоккейтура.

Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен поделился ожиданиями от предстоящего матча Финляндия - Россия в рамках Шведских хоккейных игр.

«Стоит ожидать, что игра будет быстрой, учитывая составы обеих команд. Для многих игроков, особенно у россиян, это первая игра за сборную, и они захотят показать все, что умеют, для них это волнительный момент», - сказал Лехтинен в интервью ТАСС.

Напомним, на Шведских хоккейных играх в составе сборной России выступят сразу шесть вице-чемпионов мира среди молодежных команд.

После двух этапов Еврохоккейтура во главе турнирной таблицы расположились сборные Чехии и Финляндии, набравшие по 11 очков. У команд России и Швеции по семь очков.

Вынесенный матч Шведских хоккейных игр Финляндия - Россия состоится сегодня в Хельсинки и начнется в 19:30 мск.