Первушин не поможет «Сибири» на протяжении месяца из-за травмы Его команда занимает пятое место на Востоке.

Пресс-служба «Сибири» сообщила о том, то нападающий команды Владимир Первушин пропустит около месяца из-за травмы. Характер повреждения не уточняется.

Владимир Первушин выбыл на месяц из-за повреждения, полученного в матче с «Автомобилистом»https://t.co/RenaSVrUkG — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 6, 2020

Отметим, что 33-летний хоккеист получил повреждение 3 февраля в домашнем матче с «Автомобилистом» (3:2).

Первушин выступает за «Сибирь» с 2016 года. Ранее он играл за «Амур», «Югру», «Авангард» и «Адмирал». В общей сложности он провел в КХЛ 545 матчей, набрав 73 (40+33) очка.

В текущем сезоне на счету нападающего два гола в 32 поединках.

Сибирь занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 54 играх. В следующем матче команда сыграет дома против «Куньлуня».