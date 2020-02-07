«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», Летунов забросил первую шайбу в НХЛ (видео) «Шаркс» одержали вторую победу подряд.

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В составе победителей три (2+1) очка набрал Тимо Майер. Одну из шайб на свой счет записал Максим Летунов. Форвард провел свой второй матч в НХЛ и набрал первое очко в карьере в лиге.

«Сан-Хосе» набрал 52 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» - шестой (62).

9 февраля «Ойлерз» на своем льду примут «Нэшвилл», а 11-го числа «Шаркс», также на своей площадке, сыграют с «Калгари».

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«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: Ганье, 5. Макдэвид, 6. Бир, 47 — Майер, 12, 46. Кейн, 19. Летунов, 28. Нейсен, 33. Лабанк, 53.