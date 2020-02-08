«Торонто» победил «Анахайм», Мэттьюз догнал Овечкина по голам (видео) Американец забросил 40-ю шайбу в сезоне.

«Торонто» нанес поражение «Анахайму» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «кленовых листьев» Джон Таварес, забросивший победную шайбу в овертайме. В основное время игры на его счету еще один гол и результативная передача.

Отметим, что нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз забросил свою 40-ю шайбу в сезоне и сравнялся с лучшим снайпером лиги Александром Овечкиным.

В составе «Торонто» дебютировал голкипер Джек Кэмпбелл, отразивший 26 из 30 бросков.

«Торонто» набрал 65 очков и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе, опередив «Флориду». «Анахайм» с 51 очком остается предпоследним в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 8 февраля «Торонто» сыграет в гостях с «Монреалем», а 9 февраля «Анахайм» – с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Анахайм» – 5:4 OT (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Юнссон, 5. Таварес, 24 (бол), 65 (бол). Мэттьюз, 34. Спецца, 57 – Делорье, 11. Джонс, 49 ( мен). Хенрик, 53 (бол). Грант, 60.