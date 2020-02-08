Дронов, Светлаков и Шаров не сыграют со Швецией Россия сыграет со Швецией во втором туре «Шведских игр» в Стокгольме.

Защитник Григорий Дронов, а также форварды Андрей Светлаков и Александр Шаров не сыграют за сборную России в матче второго тура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме, сообщает «Р-Спорт». Все трое в субботу утром тренировались в неиграющем составе.

Напомним, Дронов, Светлаков и Шаров принимали участие в первом матче команды на турнире – со сборной Финляндии (0:3), который был вынесен в Хельсинки. Светлаков отметился в этой игре четырьмя минутами штрафа. При этом матч с Финляндией пропускали форварды Павел Кудрявцев и Павел Порядин.

Матч Швеция – Россия пройдет 8 февраля на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме. Начало игры – 18:15 (мск).