Тодд Рирден: Приходящие на арену люди должны понимать, как им повезло наблюдать за Овечкиным Капитан «Вашингтона» находится в двух голах от отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден высказался о капитане команды Александре Овечкине, который близок к тому, чтобы забить свой 700-й гол за карьеру в НХЛ.

«Он является рождающимся раз в поколение талантом, и я не знаю, сможет ли кто-то еще сделать это снова, – приводит слова Рирдена официальный сайт лиги. – Приходящие на арену люди должны понимать, как им повезло находиться там. Будем надеяться, что юбилей он отпразднует на домашней арене».

Напомним, во вторник 34-летний Овечкин сделал хет-трик в ворота «Лос-Анжелеса», после чего на его счету стало 698 голов.

В ближайших матчах «Вашингтон» сыграет дома с «Филадельфией» (8 февраля) и «Айлендерс» (10 февраля).