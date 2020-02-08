Никлас Бэкстрем: Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времен Российский форвард близок к тому, чтобы добраться до отметки в 700 голов за карьеру.

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем высказался о своем партнере по звену Александре Овечкине.

«Безусловно, он будет находиться среди величайших хоккеистов всех времен, – приводит слова 32-летнего шведа официальный сайт лиги. – Мы все прекрасно понимаем, какое значение он имеет для города и клуба. Я с большим интересом буду наблюдать за тем, чего он сможет достичь».

Напомним, 34-летний капитан «столичных» находится в двух голах от отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ и занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

В субботу «Вашингтон» сыграет дома с «Филадельфией».