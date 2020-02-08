Финляндия проиграла Чехии в матче Евротура - Советский спорт
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08 февраля 2020 16:51ХоккейГичунцев Артур

Финляндия проиграла Чехии в матче Евротура

Встреча прошла в Стокгольме.

Матч третьего этапа Евротура Финляндия – Чехия завершился в пользу номинальных гостей – 3:1.

В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна. У проигравших единственную шайбу забросил Ере Карьялайнен.

В субботу, 8 февраля также состоится матч с участием сборной России, которой предстоит поединок с коллективом из Швеции. Встреча стартует в 18.15 мск.

Еврохоккейтур

Финляндия – Чехия – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Горак (мен), 03:53 – 0:1; Карьядайнен (Юнттила, Сало), 10:00 – 1:1; Т. Зогорна (Г. Зогорна, Р. Зогорна), 39:34 – 1:2; Г. Зогорна (Т. Зогорна, ПВ), 58:54 – 1:3

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