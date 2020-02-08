Сборная России проиграла Швеции, потерпев второе подряд поражение на шведском этапе Евротура Сборная России уступила команде Швеции в матче третьего этапа Евротура со счетом 5:2.

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (30), Эмиль Сюльвегорд (35) и Лукас Бенгтссон (49, 51), у российской команды точными бросками отличились Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии – 2:1.

В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии, а сборная Швеции в тот же день встретится с Финляндией.

Евротур

Шведские игры

2-й тур

Швеция – Россия – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: 1:0 - Маркус Нильссон (Клас Дальбек, Фредрик Хендемарк, 00:46), 2:0 - Самуэль Фагемо (Нильс Лундквист, Деннис Эверберг, 30:46, бол.), 3:0 - Эмиль Сюльвегорд (Матиас Броме, Клас Дальбек, 34:45), 3:1 - Павел Порядин (Артем Галимов, 47:04), 4:1 - Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, 48:08), 5:1 - Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, Оскар Линдберг, 50:59, бол.), 5:2 - Павел Кудрявцев (Денис Зернов, 53:33).

Вратари: Юханссон - Самонов.

Броски: 23-18.

Штраф: 8-10.