Александр Кожевников: Не хватает зубов у сборной России Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от команды Швеции (2:5), которая состоялась в рамках третьего этапа Евротура.

- Игра сборной России смотрелась вообще никак. Кроме концовки третьего периода. В остальном игры нет. У нас молодая команда, скорости не хватает, шведы, как и финны, нас перекатали.

Все понятно, команда молодая, взаимосвязи и опыта в ней нет. Питерское звено тоже сначала не очень смотрелось. Шведы очень здорово отыграли в обороне, вот и все. Не хватает зубов у сборной, - цитирует Кожевникова Sport24.ru.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии – 2:1.

В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии, а сборная Швеции в тот же день встретится с Финляндией.