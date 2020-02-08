Александр Кожевников: Не хватает зубов у сборной России

- Игра сборной России смотрелась вообще никак. Кроме концовки третьего периода. В остальном игры нет. У нас молодая команда, скорости не хватает, шведы, как и финны, нас перекатали.
Все понятно, команда молодая, взаимосвязи и опыта в ней нет. Питерское звено тоже сначала не очень смотрелось. Шведы очень здорово отыграли в обороне, вот и все. Не хватает зубов у сборной, - цитирует Кожевникова Sport24.ru.
Напомним, что в первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а Швеция переиграла команду Чехии – 2:1.
В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии, а сборная Швеции в тот же день встретится с Финляндией.
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