Алексей Кудашов: С чехами сыграет Бобков Главный тренер сборной России Алексей Кудашов сообщил, что ворота национальной команды в заключительном матче третьего этапа Евротура против Чехии будет защищать Игорь Бобков.

- С чехами сыграет Игорь Бобков, - цитирует Кудашова «РИА Новости». Напомним, что в субботу российская команда уступила сборной Швеции со счетом 2:5, потерпев второе поражение подряд на шведском этапе Евротура. Ранее подопечные Кудашова уступили команде Финляндии - 0:3. Добавим, что заключительный матч «Шведских игр» сборная России проведет 9 февраля.