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Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву» - Советский спорт
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09 февраля 2020 00:56Хоккей

Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

Хоккеисты «Виннипега» одержали победу над «Оттавой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Джетс» заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне (38-я, 40-я и 49-я минуты), Нил Пионк (9) и Кайл Коннор (28). У «Сенаторз» отличились Жан-Габриэль Пажо (21) и Миккель Бедкер (39).

После этой игры «Виннипег» набрал 61 очко и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Оттава» с 47 очками занимает на «Востоке» 15-ю строчку.

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