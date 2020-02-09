Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий неделиНельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.27.01.2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые. 25.01.2020 20:15Фигурное катаниеТигай Лев
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл ДжоковичуНовак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open.30.01.2020 18:45ТеннисМысин Николай
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в СаранскеНа первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания.08.02.2020 20:18Фигурное катаниеТигай Лев
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15БиатлонТигай Лев
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию.26.01.2020 15:45Фигурное катаниеВолохов Юрий
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир!На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар.25.01.2020 01:30Фигурное катаниеТигай Лев
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала КосторнаяЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову.26.01.2020 02:00Фигурное катаниеТигай Лев
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30БиатлонЧикирис Олег
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММАДжон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00ММАВащенко Сергей