«Бостон» обыграл «Аризону», одержав шестую победу кряду Хоккеисты «Бостона» обыграли «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Койотс» заброшенными шайбами отметились Фил Кессел (24-я минута) и Джейкоб Чикран (41), у «Брюинз» отличились Чарли Койл (27, 60), Патрис Бержерон (33) и Джейк Дебраск (35).

После этой игры «Бостон» набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Аризона» с 61 очком занимает на «Западе» восьмое место.

В следующем матче «Бостон» в гостях сыграет против «Детройта», а «Аризона» встретится на выезде с «Монреалем».