«Вашингтон» крупно проиграл «Филадельфии», Овечкин не забил (видео) В последних десяти матчах «Флайерз» одержали семь побед.

«Вашингтон» на своем льду потерпел сокрушительное поражение от «Филадельфии» со счетом 2:7 (1:1, 0:3, 1:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Шон Кутюрье.

У «Вашингтона» одну из шайб забросил Евгений Кузнецов. Россиянин забил 19-й гол в сезоне. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов появился на льду при счете 1:7 и отразил один бросок.

В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» расположились на второй строчке, набрав 77 очков. «Флайерз» - седьмые (67).

Следующие матчи обе команды проведут 11 февраля на своих площадках. «Вашингтон» примет «Айлендерс», а «Филадельфия» - «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3)

Голы: Оши, 19. Кузнецов, 53 — Кутюрье, 16, 23. Раффль, 23. Ван Римсдайк, 25. Обе-Кубель, 43. Конечны, 46. Жиру, 49.