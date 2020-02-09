Рирден – о разгроме от «Филадельфии»: Сегодня «Вашингтон» проиграл по всем статьям В последних пяти матчах «Кэпиталз» потерпели три поражения.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не скрывал разочарования после крупного поражения от «Филадельфии».

«Сегодня мы проиграли по всем статьям. Играя с соперником по дивизиону так, как мы сегодня, успеха в этой лиге не добиться. В таблице мы там, где мы есть, но наша игра сейчас не такая, какой она должна быть. Как этот матч ни препарируй, позитива для нас в нем найти не получится», - цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» на своем льду потерпел сокрушительное поражение от «Филадельфии» со счетом 2:7 (1:1, 0:3, 1:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Шон Кутюрье.

У «Вашингтона» одну из шайб забросил Евгений Кузнецов. Россиянин забил 19-й гол в сезоне. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов появился на льду при счете 1:7 и отразил один бросок.

В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» опустились на вторую строчку, набрав 77 очков. «Флайерз» - седьмые (67).

Следующие матчи обе команды проведут 11 февраля на своих площадках. «Вашингтон» примет «Айлендерс», а «Филадельфия» - «Флориду».