Валерий Брагин: Разобрали игру Чехии, указали игрокам, на что обратить внимание Старший тренер сборной России Валерий Брагин – о предстоящем матче третьего этапа Евротура против команды Чехии.

- Мы разобрали игру Чехии, указали игрокам, на что обратить внимание, — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что встреча состоится сегодня в 14:15 по московскому времени. В первых двух матчах «Шведских игр» российская команда потерпела поражение от сборных Финляндии (0:3) и Швеции (2:5).