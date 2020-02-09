Роман Ротенберг: Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг об игре национальной команды на третьем этапе Евротура.

- Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре. Но есть и такие примеры, как Порядин. Он, наоборот, на таких скоростях, на том уровне показал свои лучшие качества. Со своим уровнем катания он по двум матчам здесь показал себя с наилучшей стороны. Это говорит о том, что в КХЛ есть хорошие игроки, - приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).