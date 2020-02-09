Виталий Давыдов: Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов - об игре сборной России на третьем этапе Евротура.

- Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу. Я не понял, это сборная России или сборная клубов? Какую цель ставили на этом турнире? Попробовать молодежь. Но тех, кто взяли серебро на прошедшем молодежном чемпионате мира, не поставили на игру с чехами. Это еще раз говорит о том, что между «молодежкой» и основной командой большая пропасть. Трудно ждать какого-то моментального взлета, нужно время, - приводит слова Давыдова «РИА Новости».

Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).