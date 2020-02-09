Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии В Стокгольме завершились Шведские игры.

В заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура сборная Швеции победила команду Финляндии со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

Линус Юханссон оформил дубль, забросив первую и последнюю шайбу «Тре Крунур» на третьей и 59-й минутах (во втором случае в пустые ворота). Также у шведов авторами голов стали Самуэль Фергамо (9-я в большинстве), Даниэль Заар (16-я) и Деннис Эверберг (37-я).

Единственна шайба финской команды на счету Йоэля Мустонена (20-я минута).

Шведы выиграли домашний этап Еврохоккейтура, победив в каждой встрече и набрав 9 очков. Ранее скандинавы победили чехов (2:1) и сборную России (5:2).

Второе место заняла Чехия (5 очков), финны – третье (3), а россияне финишировали последними (1). Единственное очко команда Алексея Кудашова набрала сегодня, проиграв по буллитам чехам (3:4).

Российская команда замыкает и общую таблицу Еврохоккейтура, набрав 8 очков в 9 матчах. Лидируют шведы с 16 очками. Столько же у чехов, а у финской сборной – 14.

Заключительный четвертый этап Чешские игры пройдет с 30 апреля по 3 мая.